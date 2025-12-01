Бившата премиерка на Бангладеш и нейната племенница са признати за виновни за корупция

Съд в столицата на Бангладеш осъди днес свалената от власт министър-председателка Шейх Хасина на пет години затвор, а нейната племенница - депутатката от британската Лейбъристка партия Тулип Сидик - на две години затвор за корупция по дело, свързано с правителствен проект за земя, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Съдия в Специалния съд в Дака, заяви, че Хасина е злоупотребила с властта си като министър-председател, а Сидик е виновна за корупционно влияние върху леля си, за да помогне на майка си и двама свои братя и сестри да получат парцел земя в правителствен проект. Майката на Сидик, която е сестра на Хасина - Шейх Рехана - бе осъдена на седем години затвор и е смятана за основен участник в делото. Има още 14 заподозрени.

Сидик, която представлява районите Хампстед и Хайгейт в Лондон в британския парламент, по-рано отрече обвиненията и заяви, че процесът е фарс, основан на „изфабрикувани обвинения и мотивиран от явна политическа вендета". През януари тя подаде оставка като министър в правителството, отговарящ за финансовите услуги и борбата с корупцията, под натиск след разследване за връзките ѝ с леля си, но остава член на парламента, съобщи Ройтерс.

Хасина беше осъдена на смърт през ноември за престъпления срещу човечеството, свързани с потушаването на масовото въстание, чрез стрелба срещу протестиращи, което сложи край на 15-годишното ѝ управление миналата година. Тя живее в изгнание в Индия, като избяга там през август 2024 г. и всичките съдебни процеси срещу нея се провеждат задочно.

Бившата министър-председателка и останалите обвиняеми по делото, по което беше постановено решението днес, не назначиха адвокати, които да ги представляват, пише БТА.

Рехана остава извън страната, а двамата братя и сестри на Сидик също са в чужбина, тъй като са обвинени в други престъпления.

В три отделни съдебни процеса, свързани със същия правителствен проект, на 27 ноември друг съд осъди Хасина на 21 години затвор. Нейните син и дъщеря също бяха осъдени на по пет години затвор по това дело.