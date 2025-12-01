Започва регистрацията по новата система за защита на географските указания

От 1 декември 2025 г. европейските стъклари, грънчари, ножари, бижутери и други производители ще могат да регистрират наименованията на своите продукти в нова система на ЕС за географски указания (ГУ). За първи път защитата, която отдавна се прилага спрямо храни и напитки, ще обхване и занаятчийски и промишлени стоки, с което ще бъде завършен единният пазар на ГУ. Ще бъдат защитени емблематични продукти като бохемското стъкло, лиможкия порцелан или ножарските изделия от Солинген, чиято репутация и качество са неразделно свързани с мястото им на произход. Новата система ще съхрани традиционните умения и работни места и ще помогне на потребителите да разпознават истинските, висококачествени европейски продукти. Превръщайки наследството във възможност, схемата ще укрепи регионалните икономики, ще запази културната идентичност на Европа и ще се бори с фалшификатите в ЕС и по света. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Производителите могат да кандидатстват за защита на географските указания или чрез призната асоциация, или самостоятелно, ако са единствените, които произвеждат даден продукт. Заявленията трябва да бъдат придружени от „продуктова спецификация", в която са описани наименованието, етапите на производство и географският район на произход. Те следва да бъдат представени на националния компетентен орган.

Процесът на регистрация включва два етапа:

Национално равнище: първо, компетентният орган разглежда заявлението и провежда национална процедура по предявяване на възражения.

На равнище ЕС: след като първият етап приключи успешно, заявлението се изпраща до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която взема решение за защитата и регистрацията на ГУ за занаятчийски и промишлени продукти.