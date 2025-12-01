ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Четирима станаха загиналите при руския ракетен удар по Днепър, 22 са ранени

Щети в Днепър. СНИМКА: Туитър /@LinaKovtunOl

В Днепър броят на жертвите на руския ракетен удар от тази сутрин се е увеличил до четири, а двадесет и двама души са ранени, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от Владислав Гайваненко, и.д. ръководител на Днепропетровската областна военна администрация.

"Вече има четирима загинали в Днeпър. Двадесет и двама души са ранени. Лекарите оказват необходимата медицинска помощ на всички", се казва в негово съобщение в Телеграм.

По-рано Гайваненко беше съобщил за 15 ранени и че трима от тях получават амбулаторно лечение, останалите са хоспитализирани. Губернаторът беше уточнил, че шестима от ранените са в тежко състояние, пише БТА.

При ракетния удар по Днепър от тази сутрин са били повредени са сервизна станция и бизнес обект, посочва Укринформ.

