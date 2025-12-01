Русия се хвали, че е превзела село в Източна Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, цитирано от Ройтерс, че силите на Москва са превзели село Клинове в украинската Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

Междувременно трима души бяха убити, а най-малко осем ранени при руска ракетна атака срещу източния украински град Днепър, съобщи областният управител на Днепропетровска област Владислав Гайваненко, пише БТА.

„Спасителната операция продължава, по предварителни данни има щети по бензиностанция и предприятие. Огледът в района продължава и се прави оценка на щетите", добави той в приложението „Телеграм".