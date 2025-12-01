ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21823517 www.24chasa.bg

Русия се хвали, че е превзела село в Източна Украйна

1688
СНИМКА: Пиксабей

Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, цитирано от Ройтерс, че силите на Москва са превзели село Клинове в украинската Донецка област.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

Междувременно трима души бяха убити, а най-малко осем ранени при руска ракетна атака срещу източния украински град Днепър, съобщи областният управител на Днепропетровска област Владислав Гайваненко, пише БТА.

„Спасителната операция продължава, по предварителни данни има щети по бензиностанция и предприятие. Огледът в района продължава и се прави оценка на щетите", добави той в приложението „Телеграм".

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България