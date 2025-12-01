Гръцки фермери решават днес дали за блокират Кулата-Промахон

Земеделските производители от граничната с България област Серес постепенно извеждат тракторите си към площадите на населените места, за да се присъединят към започналите в неделя протести в Гърция, довели до блокиране на някои основни пътища. Първите трактори вече се появиха в Родоливос, община Амфиполис, като подобни движения се наблюдават и в други общности на префектурата.

Фермерите от района на Серес обаче са разединени по въпроса дали да блокират българо-гръцкия пункт Промахон. Преди дни бе решено в този участък да няма протест, а тракторите да се насочат към Неа Кердилия, защото от този източен район на областта са повечето земеделци. Някои обаче настояват за блокада на Промахон, като припомнят предишни такива протести на българо-гръцката граница, довели до успех в исканията им. Тази вечер е общото събрание на т. нар. „Необвързани" земеделци, заедно с животновъди и пчелари, които трябва окончателно да решат пристигат ли с тракторите на Промахон.

Една от Асоциациите на земеделските производители обяви, че мобилизациите ще започнат официално в петък, 5 декември, и призовава фермерите да участват масово. До четвъртък, 4 декември, те са поканени да съберат техниката си на площадите, за да организират масов поход до кръстовището на Неа Кердилия, където – според неотдавнашното общо събрание – ще бъде поставена блокадата.