Петима китайски граждани били убити в Таджикистан при атаки, извършени от територията на Афганистан

Петима китайски граждани бяха убити, а петима – ранени в Таджикистан при атаки, извършени от територията на съседен Афганистан през изминалата седмица, съобщиха днес таджикистанските власти и китайското посолство в централноазиатската страна, цитирано от Ройтерс.

Китайското посолство в столицата Душанбе посъветва китайските компании и персонал спешно да напуснат пограничната зона.

То заяви, че китайски граждани са били взети на прицел при въоръжена атака близо до афганистанската граница вчера. В петък посолството посочи, че при друга атака в пограничния район – за която таджикистанските власти казаха, че е включвала дронове, хвърлящи гранати – са убити трима китайски граждани.

Таджикистан, планинска бивша съветска република с около 11 милиона души население и светско правителство, има напрегнати отношения с талибанските власти в Афганистан, припомня Ройтерс. По-рано Душанбе предупреди за наркотрафиканти и незаконни златотърсачи, които работят в района на границата.

Китай е основен инвеститор в Таджикистан, посочва Ройтерс.

Засега афганистанските власти не са коментирали таджикистанското съобщение.

Но миналата седмица Външното министерство на Афганистан обвини неназована организация, която според него се стреми да създаде нестабилност, и заяви, че ще сътрудничи на таджикистанските власти, пише БТА.

Пресслужбата на президента на Таджикистан Емомали Рахмон съобщи днес, че държавният глава се е срещнал с ръководителите на службите за сигурност, за да обсъди укрепване на сигурността по границата с Афганистан.