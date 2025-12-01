Кристин Лагард: Остава месец и новите български монети ще циркулират в еврозоната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Остава един месец до присъединяването на България към еврозоната и новите български монети ще започнат да циркулират в еврозоната!

Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард по повод на предстоящото влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 г., съобщи БГНЕС.

При неотдавнашното си посещение у нас в началото на ноември Кристин Лагард заяви, че за Европа е удоволствие да приветства България като 21-ия член на еврозоната. Тя подчерта, че еврото добява, а не отнема суверенитет от България.

„Това е краят на един процес, който отне дълги години, трудни реформи и усилена работа, много очаквания, на които да реагираме. България е много близко до еврото и еврозоната заради Валутния борд, който имаше от десетилетия. От 1 януари България ще се използва от всички ползи и предимства на еврото", каза Лагард тогава и добави: „Както казват вашите национални герои - Съединението прави силата".

От днес БНБ, пощенските клонове, както и клоновете на всички банки в страната започват продажбата на стартови пакети евромонети.

Комплектите с евромонети могат да си купят както физически, така и юридически лица.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента.

Те имат в състава си всички номинали - например - 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Евромонетите няма да могат да се ползват в обръщение преди 1 януари догодина.