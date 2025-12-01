Украйна е отказала да предаде Донбас на Путин

Представители на Украйна на преговорите със САЩ във Флорида заявили пред информирани източници на РБК-Украйна, че изтеглянето на украинските войски от контролираната от Киев част на Донбас е невъзможно. Според тях разговорите са били насочени към „трудните теми" в рамките на евентуално мирно споразумение, като особено внимание е било отделено на въпроса за териториите. Американската страна предала на украинската делегация позицията на Москва, която настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донбас.

Украинските представители подчертават, че такова искане е неизпълнимо заради конституционни ограничения, настроенията в обществото и несъответствието с реалната ситуация на терен. Затова Киев запазва позицията си, че разговорите за територия трябва да се водят, изхождайки от настоящата линия на съприкосновение.

„Търсенето на възможни решения продължава, но въпросът е изключително сложен", коментирал източникът пред РБК-Украйна.

Украинската страна напомнила също, че стремежът към членство в НАТО е закрепен в Конституцията и промяна на този ангажимент с цел постигане на мирно споразумение би създала опасен прецедент.

„Американците са готови да изслушат аргументите ни. Проблемът е, че те постоянно подчертават: 'Добре, може да сте напълно прави, но има и друга страна, която има свои искания. Като посредници, нашата задача е да ви помогнем да стигнете до споразумение. Можете да обосновавате позицията си колкото искате, но ако другата страна каже „не", как продължаваме нататък?'", разказал източникът.

Източник на CNN, запознат с хода на преговорите, отбелязал, че предаването на неокупираната част от Донбас е „извън рамките на разумното", тъй като би отслабило отбраната на Украйна и би увеличило риска от нова агресия. Той обаче добавя, че това не изключва възможността да се намерят решения, които да съхранят конституционните принципи и да гарантират сигурността на страната.

Според същия източник е бил обсъден и вариант, при който Украйна де факто би била ограничена от възможността да се присъедини към НАТО чрез споразумение с Русия, но без да се налага официален отказ от евроатлантическите ѝ стремежи. Високопоставен американски представител съобщил пред The Wall Street Journal, че Киев и Вашингтон са говорили и за възможни срокове за нови избори в Украйна, но въпросът за гаранциите за сигурност от САЩ и Запада остава нерешен.

Преговорите между Украйна и САЩ по мирния план се състояха на 30 ноември във Флорида. Делегацията на САЩ бе ръководена от държавния секретар Марко Рубио, който определи срещата като „много продуктивна", но подчерта, че предстои значителна работа. Той отбеляза наличието на множество „движещи се части" и изтъкна, че в процеса трябва да участва и Русия. Рубио съобщи, че разговорите ще продължат тази седмица, когато специалният пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, ще обсъди мирния план с руския президент Владимир Путин в Москва.

Според Тръмп има добри шансове за споразумение

Има добри шансове за споразумение между Украйна и Русия за прекратяване на войната, каза американският президент Доналд Тръмп.

"Мисля, че Русия би искала това да приключи и мисля, че Украйна, знам, че Украйна би искала това да приключи", заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет.

Тръмп представи план в 28 точки за прекратяване на конфликта в Украйна. Миналата седмица по време на преговори в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна в плана бяха внесени някои изменения. Тръмп обаче предупреди, че корупционният скандал в Украйна не помага в преговорите за прекратяване на войната с Русия. "В Украйна има малка проблематична ситуация, която не е от помощ (в преговорите)", каза Тръмп.

Той визира това, че в Украйна се води голямо разследване за корупция в енергийния сектор.

Според изданието "Аксиос" вчерашните преговори са били фокусирани върху това къде да бъде фактическата граница, зад която Русия трябва да се изтегли при мирно споразумение.

Руският президент настоява, че страната му няма да спре войната, докато не получи контрола върху целия регион Донбас в Източна Украйна.

Изданието уточнява, че първият един час от срещата е бил в разширен формат, а след това на масата за преговори са останали по трима представители от двете страни - специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и съветникът и зет на Тръмп Джаред Къшнър от американска страна, както и съветникът по националната сигурност Рустем Умеров, началникът на военния щаб ген. Андрий Гнатов и заместник-началникът на военното разузнаване Вадим Скибицки от украинска.

След края на преговорите ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров е провел двустранна среща с Уиткоф, отбелязва изданието.

"Киев индипендънт" цитира публикация на Умеров в социалните мрежи, който заяви, че след срещата в частния клуб на Уиткоф "Холандейл Бийч" в Маями, Киев е постигнал "значителен напредък към постигането на достоен мир и в сближаването на нашите позиции с американската страна", след "труден, но продуктивен кръг преговори".

"Ключовите ни цели – сигурност, суверенитет и надежден мир – остават непроменени и се споделят от американската страна", добавя той.

Отсъствието на Ермак

В. "Ню Йорк таймс" обръща внимание на липсата в украинската делегация на Андрий Ермак – дясната ръка на президента Володимир Зеленски и началник на кабинета му, който в петък подаде оставка заради разследване на корупция. Ермак беше водещ преговарящ по време на последните преговори с американските представители.

Украинските власти твърдят, че след това динамиката на дискусиите не се е променила фундаментално, въпреки че Ермак имаше централна роля в тях.

Миналата седмица той преговаря за смекчаване на проектопредложението на администрацията на Тръмп за прекратяване на войната, чиито 28 точки до голяма степен отразяваха руските искания, отбелязва "Ню Йорк таймс".

С оглед на натиска върху Украйна на бойното поле и от Белия дом, продължаващото участие на Ермак - чийто дом беше претърсен от разследващите в петък - беше възприето от някои украинци като потенциално разсейване в преговорите.

Без амнистия за военните престъпления

От друга страна високопоставен европейски представител предупреди в интервю за "Политико", че опитите на Доналд Тръмп да осигури мир в Украйна не трябва да освобождават Владимир Путин от отговорност за военните престъпления, извършени от руските сили, с което постави нова червена линия пред споразумението.

Еврокомисарят по правосъдие и демокрация Майкъл Макграт каза, че преговарящите трябва да гарантират, че натискът за примирие няма да доведе до избягване на преследване от страна на Русия.

Изказването му отразява широко разпространените опасения в Европа, че първоначалният американски план за сделка включва обещание за "пълна амнистия за действия, извършени по време на войната", заедно с плановете за реинтегриране на Русия в световната икономика.

Екипът на Тръмп се опитва да реабилитира лидера в Кремъл въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 000 украински деца и атаките срещу мирни граждани в Буча, Мариупол и други места.

"Не мисля, че историята ще оцени благосклонно всеки опит да се забравят руските престъпления в Украйна", каза Макграт. "Те трябва да бъдат държани отговорни за тези престъпления и това ще бъде подходът на Европейския съюз във всички тези дискусии. Ако го направим, за да позволим безнаказаност за тези престъпления, ще посеем семената на следващия вълна от агресия и следващата инвазия. И вярвам, че това би било историческа грешка с огромни размери", добави той.