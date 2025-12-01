Нетаняху се яви в съда след молбата за помилване до президента

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес се яви в съда за първи път, след като поиска помилване от президента на страната в дългогодишния си процес за корупция – ход, подкрепен от близкия му съюзник, американския президент Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Политици от опозицията се обявиха против молбата, като някои от тях твърдят, че всяко помилване трябва да бъде обвързано с това Нетаняху да се оттегли от политиката и да признае вината си. Други заявиха, че премиерът трябва първо да свика национални избори, които са насрочени за октомври 2026 г., преди да поиска помилване.

Нафтали Бенет, бивш премиер, заяви, че ще подкрепи прекратяването на процеса, ако Нетаняху се съгласи да се оттегли от политиката, "за да измъкне Израел от този хаос".

"По този начин можем да оставим всичко това зад нас, да се обединим и да възстановим страната заедно", заяви Бенет, който оглави коалиционно правителство, което спечели изборите през 2021 г., отстранявайки Нетаняху от поста.

Нетаняху спечели изборите през следващата година и се върна на власт. Проучванията показват, че Бенет е най-вероятният кандидат за оглавяване на следващото правителство, ако Нетаняху напусне поста.

Нетаняху, най-дълго управлявалият премиер на Израел, беше обвинен през 2019 г. в подкуп, измама и злоупотреба с доверие след години на разследвания. Процесът срещу него започна през 2020 г. Премиерът многократно е отричал да е извършил някакво престъпление и не е признал вина в молбата си за помилване, като адвокатите на Нетаняху заявяват, че той вярва, че съдебното производство, ако бъде приключено, ще завърши с пълно оправдание.