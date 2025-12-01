Мадуро нареди връщане на венецуелци, блокирани в чужбина след въздушната блокада на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелският президент Николас Мадуро нареди „специален план“ за връщане на граждани на страната, блокирани зад граница, поради спирането на някои полети, след като САЩ издадоха предупреждение за авиокомпаниите, летящи над венецуелска територия и южната част на Карибите, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

„Президентът Николас Мадуро нареди специален план за връщане на венецуелци, блокирани в други страни, както и за улесняване на маршрутите за заминаване за тези, които трябва да пътуват извън нашата територия“, написа вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес в „Телеграм“.

Тя обаче не разкри никакви подробности за този план, но подчерта, че Венецуела е активирала всички многостранни механизми „в съответствие с международното право за незабавното прекратяване на това нелегитимно и незаконно действие“ от страна на Съединените щати.

„Правителството на САЩ се съобрази с искането на Мария Мачадо да се опита да блокира въздушното пространство на Венецуела“, добави тя, визирайки лидера на опозицията и носител на Нобелова награда за мир за 2025 г., която в момента е в изгнание.

Церемонията по награждаването на Мачадо е насрочена за 10 декември в Осло.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди пилотите и авиокомпаниите да приемат въздушното пространство на Венецуела за затворено. Това послание се добави към предупреждението, издадено преди седмица от властите във Вашингтон.

„До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора, моля, смятайте ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НАД И ОКОЛО ВЕНЕСУЕЛА ЗА ИЗЦЯЛО ЗАТВОРЕНО. Благодаря ви за вниманието по този въпрос! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП“, написа Тръмп в платформата за социални медии Truth Social.

Външното министерство на Венецуела осъди подобни изявления на Тръмп и заяви, че „представляват изрична заплаха за употреба на сила“ и опит за сплашване, което, както се подчертава, е ясно и недвусмислено забранено от Устава на ООН.

На 21 ноември Федералното авиационно управление на САЩ призова за „повишено внимание“ при полети над Венецуела и южната част на Карибите, тъй като ситуацията в района е потенциално опасна, което предизвика серия от отменени полети от и до Венецуела.

Това накара някои авиокомпании да преустановят полетите си дотам.

Венецуелското правителство им даде срок от 48 часа за възобновяване на операциите и когато те не го направиха, отмени разрешителните им за въздушен трафик.