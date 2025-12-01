Германия и Швейцария разбиха онлайн схема за пране на пари през криптовалути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разследващи от Германия и Швейцария разбиха онлайн схема за пране на пари, включваща криптовалути, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Властите обявиха, че сървърната инфраструктура на така наречения биткойн миксер (Bitcoin mixer) е била конфискувана и платформата успешно е била закрита.

В процеса са били конфискувани криптовалути на стойност около 25 милиона евро.

В разследването са участвали прокуратурата във Франкфурт, кантоналната прокуратура в Цюрих, Федералната криминална полиция и службата на Европейския съюз за полицейско сътрудничество (Европол), като достъпът за това е бил получен миналата сряда, се казва в изявлението.

„Тази операция е още една важна стъпка в международната борба срещу прането на пари онлайн чрез крипто миксери“, заяви Мартина Линк, заместник-ръководителка на Федералната криминална полиция.

Според полицията платформата cryptomixer.io, която е активна от 2016 г., е била използвана за прикриване на финансови потоци и е позволявала анонимно депозиране и теглене на криптовалути.

Полицията каза още, че има силни подозрения, че голяма част от активите, обменени там, са с криминален произход.

Операторите са обвинени в пране на пари в областта на търговията и експлоатация на престъпна платформа за търговия.

В Швейцария сървърната инфраструктура е била иззета, достъпът до няколко имейл акаунта е бил блокиран, а данните са били запазени като доказателства.