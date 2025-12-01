ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена загина, а съпругът й е ранен при атака с украински дрон в Белгородска област

Дрон СНИМКА: Getty Images

Дрон на украинската армия атакува автомобил в село Грузское, Борисовски окръг, Белгородска област, при което загина мирна жителка, а съпругът й беше ранен, съобщиха в "Телеграм" от оперативния щаб на региона, предаде ТАСС.

"В село Грузское, Борисовски окръг, дрон нанесе удар по движещ се лек автомобил, в който се намираше семейна двойка. Жената, с тежки множествени наранявания, е починала по пътя към болницата. Съпругът й е с осколочни рани по краката и ръцете, както и със закрита черепно-мозъчна травма и баротравма", уточниха от оперативния щаб.

Пострадалият е откаран с линейка в градска болница в Белгород, където му се оказва необходимата помощ, посочва ТАСС, цитирана от БТА. 

