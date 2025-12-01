Беларус връчи протестна нота на литовски дипломат в Минск заради нарушение на въздушното пространство

Минск връчи протестна нота на литовски дипломат, след като литовски дрон наруши въздушното пространство на Беларус вчера и се разби в пределите на град Гродно, съобщи ТАСС.

"Министерството на външните работи на Беларус извика днес временния шарже д'афер на Литва в Беларус Ерикас Вилканецас, за да му връчи протестна нота във връзка с нарушението на беларуската държавна граница от безпилотен летателен апарат от Република Литва вчера", гласи съобщението на ведомството, цитирано от БТА.

"Проведеният анализ на отломките, включително и на видеозаписите и навигационните данни, съдържащи се на флашкарти, свидетелства, че маршрутът на дрона, който е западноевропейско производство, е предполагал полет над територията на Беларус в посока Полша и връщане по същия маршрут до мястото на излитане на дрона в Литва. Разглеждаме тези действия като умишлена провокация не само срещу Беларус, но и срещу Полша. Подобни действия представляват заплаха за сигурността на Беларус и са пряко нарушение на нормите на международното право, включително на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация", посочва още МВнР на Беларус.

Беларус изисква подробна и изчерпателна информация за обстоятелствата около инцидента, в това число защо е бил изпратен и кой е бил неговият оператор, както и провеждането на подробно разследване.

Министерството уточнява, че падналият дрон в Гродно е бил от разузнавателен тип и е бил "незабележим и изключително дребен".

Литва и Беларус вече повече от месец са в спор заради случаи на нарушаване на литовското въздушно пространство.

Летището във Вилнюс съобщи в събота, че временно е спряло дейностите си заради подозрителни балони във въздушното пространство. Литва твърди, че метеорологични балони, използвани от трафиканти, пренасят контрабандни цигари, и обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, че допуска тази практика, като я определя като форма на „хибридна атака“. През октомври Литва затвори и двата гранични пункта на границата с Беларус в отговор на инцидентите с балони, но ги отвори отново миналата седмица, след като прекъсванията на въздушния трафик, изглежда, бяха спрели.