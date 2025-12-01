Нидерландия отпуска допълнителни 250 млн. евро за военна помощ за Украйна

Кабинетът отпуска допълнителни 250 милиона евро за покупка на отбранително оборудване от САЩ за Украйна. Служебният министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви това днес в Брюксел. Покупките чрез САЩ са „единственият начин в кратък срок да се доставят повече боеприпаси за противовъздушна отбрана там", каза Брекелманс, цитиран от Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Това включва боеприпаси за изтребителите Ф-16, от които Украйна отчаяно се нуждае, заяви министърът. Обявените 250 млн. евро ще бъдат използвани и за закупуване на разнообразно друго оборудване от американските запаси. „Това е важна стъпка, за да се гарантира, че Украйна може по-добре да се защити през тази тежка зима", добави Брекелманс, съобщава БТА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опитва да набира по 1 милиард евро на месец, за да помогне на Украйна да получи необходимите оръжия. Според Украйна това количество американски оръжия ѝ е необходимо, за да поддържа борбата си срещу Русия. Това включва системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и други оръжия, които само САЩ могат да доставят. Европейските съюзници купуват тези оръжия за Украйна от лятото насам, откакто САЩ вече не искат да ѝ ги предоставят.

Според Брекелманс и други държави планират да допринесат отново за така наречената инициатива PURL ("Списък с първостепенните нужди на Украйна"/Prioritized Ukraine Requirements List). Нидерландия беше първият дарител и до момента е един от най-щедрите. Обещанията идват предимно от Северна Европа.

Важно е в допълнение към мирните преговори да продължим да подкрепяме Украйна военно и финансово, подчерта Брекелманс в Брюксел. „Докато са на масата, руснаците продължават терора. Те искат да пречупят волята на украинския народ; искат тази зима да бъде непоносима за Украйна. Ако искаме да помогнем на Украйна да преживее тази зима, тя спешно се нуждае от тази подкрепа", заяви Брекелманс.

Помощ е необходима и за укрепване на преговорната позиция на Украйна, добави министърът. Ако Русия почувства, че печели надмощие, ще бъде по-малко склонна да прави отстъпки на масата за преговори. Ако знаят, че Украйна може да разчита на солидна подкрепа, както сега, така и в бъдеще, Русия ще бъде по-склонна да прави повече компромиси.

Брекелманс се надява на стабилен и справедлив мир. „Много е лесно да се постигне бързо решение, а именно като се откажеш от всичко", заяви Брекелманс. Според него това трябва да се избегне. „Заради сигурността на Украйна, както сега, така и в бъдеще, но и заради тази на Европа", добави министърът.