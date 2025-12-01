Вучич: Парламентарни избори в Сърбия ще има най-късно до края на 2026 г.

Сръбският президент Александър Вучич заяви днес, че парламентарните избори в Сърбия ще се проведат най-късно до една година и че компетентните институции ще решат дали президентските избори ще се проведат заедно с парламентарния вот, предава агенция ТАНЮГ.

„Днес официално навлязохме в изборна година и няма съмнение, че ще имаме избори най-късно до една година", каза Вучич пред репортери в село Толич близо до Мионица, Западна Сърбия, където в неделя се проведоха местни избори и управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) ги спечели.

Вучич каза, че следва подготовка за изборите, за да се види кой ще участва в тях, с колко листи и по какъв начин, както и кои ще бъдат кандидатите.

През последната година в Сърбия се провеждат антиправителствени протести, оглавявани от студенти. Повод за протестите стана трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Протестиращите обвиняват властите в корупция и непотизъм и настояват за наказателна и политическа отговорност на виновните. Те блокираха над 60 факултета в страната и през май издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Говорейки за резултатите от местните избори, проведени в неделя в три общини – Мионица, Неготин и Сечан, сръбският президент Александър Вучич каза, че участващите в блокади са тормозили хората по тези места и че отново са загубили изборите, а в Неготин са насочили оръжие към хората, "защото не са могли да повярват какъв е резултатът от изборите".

Вучич заяви, че вотът е бил анулиран в една избирателна секция в община Сечан, в село Ярковац, където коалицията, водена от СПП, е спечелила 290 гласа, и добави, че опозицията ще загуби при повторението на изборите там.

„Сега те ще загубят още по-убедително на това място, както се случи в Косиерич, Зайчар, както навсякъде другаде", заяви Вучич, като допълни, че "минава време и хората се освобождават от страха си".

Сръбският президент говори и за инцидента в механа в Мионица.

Видеоклипове в социалните мрежи показаха бой със столове и счупени прозорци в село Райкович до Мионица.

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич информира снощи, че по време на местните избори в Мионица, Неготин и Сечан са регистрирани няколко случая на нарушения на обществения ред, особено в Мионица, и че през деня са били задържани няколко души.

Опозиционната формация Зелен ляв фронт (ЗЛФ) съобщи, че техен депутат е бил нападнат в неделя следобед в Мионица, а полицията не е реагирала.

Във връзка със събитията в Мионица Вучич каза, че опозицията и участващите в блокади твърдят, че някой друг е извършил насилието и че представители на опозиционни партии говорят неистини за случилото се в Мионица, разпространени във видео в социалните мрежи.

„Имаше наши хора в механата, която беше нападната, и тя беше нападната отвън. Те (опозицията и участващите в блокади – бел. ред.) излъгаха за всичко", каза Вучич във връзка с инцидента.

Той заяви, че механата в Мионица ще бъде ремонтирана и че ще дойде на посещение в тази механа някой ден между празниците Свети Никола и Нова година.

Вучич призова опозицията да разбере, "че в Сърбия хората имат право да мислят различно" и подчерта, че най-важното е да се установи диалог в обществото. Той обаче допълни, че "участващите в блокадите вече не могат да установят диалог дори помежду си".