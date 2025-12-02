24-ма заровени с лице надолу в преспи, за да тестват устройство срещу лавини

Норвежка система увеличава 5 пъти шанса за оцеляване на затрупаните

Норвежко устройство, което ще влезе в практическа употреба през настоящия зимен сезон, увеличава над 5 пъти шанса за оцеляване на затрупани от лавини. Поддържащата живота система, наречена Safebag SBX, намалява образуването на въглероден диоксид и отлага намаляването на нивата на кислорода, предоставяйки на жертвите на лавини значително по-голям шанс да оживеят, докато бъдат открити и изровени от спасителите.

По повод премиерата на устройството на широката публика стана достояние нещо твърде любопитно. И то е, че преди 2 години устройството е било тествано чрез рискован, но напълно контролиран научен експеримент. В него са участвали 24-ма доброволци, които са се съгласили да бъдат заровени живи с лицето надолу под 50 см сняг със състав, подобен на този при лавините, за да се разбере как работи системата на практика. Резултатите от експеримента, ръководен от Изследователския институт по спешна планинска медицина Eurac в Южен Тирол, са публикувани този октомври в авторитетното издание на Американската медицинска асоциация (JAMA).

Тестът бил извършен по искане на компанията производител, която се обърнала за съдействие към независимата частна научна институция. Оттам обаче поставили условие да публикуват резултатите, каквито и да са те.

Доброволците на възраст между 18 и 60 години, запалени планинари и скиори в отлично здраве, били наблюдавани зорко по време на цялото изпитание, като специалистите контролирали дишането им, кислородната им сатурация, сърдечния им ритъм и други жизнени показатели, за да са сигурни, че са в безопасност. През цялото време заровените под снега имали радиовръзка с лекарите и можело да бъдат извадени във всеки момент, когато сигнализират, че не се чувстват добре. Всичко това се случило между януари и март 2023 години в Италианските Алпи на около 2000 м височина.

Участниците в експеримента, сред които 11 жени, били разделени на две групи. Половината били оборудвани с устройството, а другата половина също го носели, но то не било истинско и в действителност

дишането им нямало как да бъде подпомогнато

Резултатите били силно обнадеждаващи. Онези, които носели устройството, успели да останат в снега в продължение на 35 минути, което било максималното предвидено време. В другата група 4-ма получили паникатаки още в началото и прекъснали участието си, а при 7 сатурацията на кислорода паднала до 80 и според протокола те били извадени средно след около 6,4 мин. Само един от тази група останал под снега пълните 35 мин. Така според заключението на учените в реална ситуация службите за спешна помощ или придружителите на жертвата вероятно биха имали пет пъти повече време за реакция и потенциалният сърдечен арест би настъпил много по-късно.

Значителна разлика била установена и при натрупания въглероден диоксид. В групата със сейфбег концентрацията на вредния газ била 1,3%, докато в групата с имитацията - 6,1%. Лавините са най-голямата опасност в планината през зимата, затова търсачите на силни усещания трябва да се съобразяват с обстановката и да са добре оборудвани. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Устройството използва естествената порьозност на снега, за да

извлича и доставя богат на кислород въздух

до носа и устата чрез електрическа помпа. След като се активира от дръжка на раницата, Safeback SBX доставя до 150 литра въздух в минута в продължение на до 90 минути. Този въздушен поток позволява малък въздушен джоб да поддържа заровен човек с проходими дихателни пътища в продължение на над 35 минути въпреки натрупването на издишан въглероден диоксид. Джаджата тежи около половин килограм и се побира в раница. Докато други инструменти за безопасност – аварийни маяци и въздушни възглавници – могат да улеснят намирането на някого в лавина, тя удължава времето, през което човек може да оцелее, докато чака спасителна помощ.

Практиката показва, че минути след затрупването на човек от лавина нивата на кислород в кръвта започват да спадат, а тези на въглероден диоксид се покачват. Шансът за оцеляване намалява, започвайки от 10-ата минута. Според изследователите смъртта при затрупване с лавини настъпва най-често именно през първите 35 минути основно от задушаване. Тежките травми идват чак след това.

Всяка година в Европа около 100 души средно губят живота си,

затрупани от безпощадните снежни свличания. През сезона 2024/2025 г. 21 са загинали във Франция, 20 в Швейцария, 11 в Италия, 8 в Австрия, 5-има в Норвегия. Само миналата сряда 4-ма скиори, сред които 4-ма норвежци, се простиха с живота си при две отделни лавини във Френските Алпи, стана ясно от новините. Всички те са карали извън пистите.

“Никое устройство не може да замести предпазните мерки - наблягат в изявление Фредерик Айзендъл и Джакомо Страпацон, водещи автори на изследването и членове на изследователския екип на Eurac. - Превенцията остава най-важният инструмент за спасяване на човешки живот в планините. Нашето клинично изпитване обаче показва, че това устройство е много ефективно за удължаване на оцеляването под снега и може да спечели ценно време за спасителни операции.” Експерименът е бил осъществен в сътрудничество с болници и научни институти от Италия, Норвегия, Германия, Австрия и Швейцария.