Франция спира безплатните осигуровки за пенсионерите чужденци

Най-засегнати може да се окажат американците

Възрастните хора, които мечтаят да прекарат годините си след пенсиониране на лазурните брегове на Френската Ривиера, вероятно ще трябва да преосмислят плановете си. Ново предложение, внесено в парламента на Франция, иска пенсионерите извън ЕС, които в момента използват обществената здравна система, да започнат да си плащат за нея. Ако влезе в сила, промяната ще засегне най-вече американските пенсионери, сред които има тенденция да се стичат към една от най-щедрите социални държави в Европа не само заради храната и културата, но и заради безплатното здравеопазване.

“Това е въпрос на справедливост”, коментира пред “Политико” депутатът Франсоа Жернигон, който внесе предложението. Той даде пример със здравното осигуряване зад океана: “Ако сте френски гражданин и се преместите в САЩ, не се възползвате от безплатно социално осигуряване”.

Според френското законодателство неработещите граждани от страни извън ЕС, които имат виза за дългосрочно пребиваване и могат да докажат, че имат достатъчна пенсия или капиталови приходи - над 23 хил. евро годишно, както и частна здравна осигуровка, могат след три месеца да получат безплатен достъп до обществено здравеопазване. Така те могат да анулират предишната си частна здравна осигуровка и да се възползват от френската, а през последните години това се превърна в тенденция при американските пенсионери.

По-голямата част от френските депутати обаче искат да сложат край на този закон и да накарат чуждестранните пенсионери да плащат минимална вноска.

Съгласно последната версия на предложението само граждани извън ЕС, които не плащат данъци или не допринасят за други социални програми във Франция, ще бъдат задължени да плащат новата минимална вноска. Очаква се тя да струва между 300 и 500 евро на месец.