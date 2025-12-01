Брюксел категоричен: Путин няма да получи амнистия за военни престъпления

Емисарят на Тръмп Стив Уиткоф на среща с руския лидер в Москва, с него пътува и зетят на US лидера

Владимир Путин няма да се измъкне от това да бъде подведен под отговорност за военните престъпления, извършени от руските военни в Украйна. Това заяви пред “Политико” еврокомисарят за демокрацията, правосъдието и върховенството на закона Майкъл Макграт. Ирландецът смята, че стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да прекрати войната не бива да позволи на Путин да се измъкне безнаказано. Макграт е категоричен, че преговарящите делегации трябва да гарантират, че настояването за прекратяване на огъня няма да доведе до избягване на наказателно преследване от страна на Русия.

Коментарите на еврокомисаря съвпадат с общите опасения на ЕС, че първоначалният 28-точков американски план за мирна сделка между Киев и Москва включваше обещание за “пълна амнистия за действия, извършени по време на войната”. Усилията на екипа на Тръмп за реабилитация на руския лидер идват въпреки международното осъждане на Русия за предполагаеми престъпления, включително отвличането на 20 хил. украински деца и атаки, насочени към цивилното население в Буча, Мариупол и други места.

“Не мисля, че историята ще осъди благосклонно всеки опит да се заличат руските престъпления в Украйна”, посочи още Макграт. По думите му руските военни “трябва да бъдат подведени под отговорност за тези престъпления и това ще бъде подходът на ЕС във всички тези дискусии”.

Макграт смята, че “ако позволим безнаказаност за тези престъпления, ще посеем семената на следващия кръг агресия”, и допълни: “Аз вярвам, че това би било историческа грешка с огромни размери”.

Докато Брюксел за пореден път заявява основната си позиция по отношение на бъдещата сделка, държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви в понеделник, че преговорите с украинската делегация, които се проведоха през изминалия уикенд във Флорида, са били продуктивни, но “има още работа за вършене”.

Начело на украинската делегация бе секретарят на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров. Така той зае позицията на уволнения началник на кабинета на Володимир Зеленски Андрий Ермак, който загуби поста си, след като в дома и офиса му бяха извършени обиски от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ). След уволнението Ермак съобщи, че отива да се бие на фронта.

Пред украинците Рубио отбеляза, че целта на мирните преговори е страната да бъде “суверенна, независима и просперираща”, като уточни, че “не става дума само за условията, които слагат край на битките”, но и за “условията, които подготвят Украйна за дългосрочен просперитет”. От своя страна Умеров заяви: “САЩ ни чуват и подкрепят, те работят редом с нас”, а след края на дискусиите той ги определи за “успешни”.

На срещата във Флорида присъстваха и специалният пратеник Стив Уиткоф, както и зетят на Тръмп Джаред Къшнър. От изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков стана ясно, че Путин ще се срещне с Уиткоф по-късно днес, като емисарят отпътува заедно с Къшнър за Москва в понеделник.

