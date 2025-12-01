САЩ предложи на Мадуро да избяга в Русия или в друга страна (Обзор)

Президентът на южноамериканската страна щял да даде оставката си, ако му бъде позволено да запази контрола върху армията

Доналд Тръмп дал ултиматум на венецуелския президент Николас Мадуро да напусне страната си незабавно за Русия или някъде другаде. Това твърди американският сенатор Маркуейн Мълин пред Си Ен Ен.

Според него това се случило малко преди републиканецът в събота да обяви, че затваря въздушното пространство над южноамериканската държава.

Изданието “Маями хералд” пък пише, че в телефонен разговор между двамата лидери Тръмп предложил на Мадуро безопасен коридор за евакуация на него, съпругата му Силия Флорес и на единствения му син от предишен брак - Николас Мадуро Гера.

Източници на изданието твърдят, че в замяна на оставката си Мадуро представил поредица от искания пред Белия дом. Сред най-интересните са възможността да му бъде разрешено да запази контрола върху въоръжените сили на страната, за да позволи честни и свободни избори за президент. Освен това поискал и глобална амнистия за себе си и за партията си относно евентуални извършени престъпления. Всички тези искания били отхвърлени от Вашингтон, откъдето настояли Мадуро да си тръгне веднага.

Според експерт по отбрана, запознат със връзките на режима на Мадуро с местните наркокартели - двата полюса на власт в страната, сега те се намират пред най-голямата опасност за съществуването си.

“Мисля, че операциите ще започнат скоро. Разчистването на въздушното пространство е индикация и много ясно публично предупреждение, че ракети може да дойдат всеки момент”, заяви бившата венецуелска дипломатка Ванеса Нойман.

На международната сцена подкрепата за Венецуела е много слаба. Русия и Китай, които са двата основни съюзници на Мадуро, изглеждат слабо заинтересовани от американския натиск върху него.

В предишни години двете суперсили са се опълчвали на опитите на Вашингтон да посегне на режима във Венецуела. През 2018 г. руският президент Владимир Путин дори изпрати ядрени бомбардировачи в страната.

“Русия и Китай в момента са в напрегнати дипломатически и търговски преговори с Тръмп и нито една от двете страни не иска да разгневи американския президент, като повдига въпроса за Венецуела”, обясни пред “Уолстийт джърнал” експертът по международни отношения Владимир Рувински.

