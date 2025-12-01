Бивша адвокатка на Тръмп е отстранена от поста главен федерален прокурор за Ню Джърси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившата лична адвокатка на американския президент Доналд Тръмп Алина Хаба, която правителството се опитваше да задържи на поста главен федерален прокурор за окръг Ню Джърси, е отстранена от тази длъжност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Апелативен съд във Филаделфия днес потвърди решението на съдия от по-ниска инстанция след състояло се на 20 октомври изслушване на устни аргументи. Самата Хаба присъстваше на това изслушване.

"Очевидно е, че настоящото правителство е разочаровано от някои от юридическите и политическите пречки за назначаването на негови служители на определени постове", се посочва в становището на апелативния съд.

"Усилията (на правителството) да издигне предпочитания от него кандидат за прокурор на САЩ за окръг Ню Джърси до поста временно изпълняващ длъжността прокурор на САЩ, показват трудностите, с които то се е сблъскало. Но гражданите на Ню Джърси и лоялните служители в прокуратурата на САЩ заслужават яснота и стабилност", се посочва в становището на съда.

"Потвърждаваме издадената от окръжния съд заповед за отстраняване", пише в заключение апелативният съд.

Това решение бе взето в момент, в който правителството на Тръмп оказва натиск за задържане на Хаба на поста действащ федерален прокурор на Ню Джърси. Тази влиятелна длъжност е натоварена със задачата да прилага федералното наказателно и гражданско право.

Освен това съдиите поставят под въпрос действията на правителството за запазване на Хаба на поста след изтичането на срока на временното ѝ назначение без потвърждение от страна на Сената.

Миналата седмица федерален съдия спря наказателните дела срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс. Съдът постанови, че обвиненията са повдигнати от незаконно назначен прокурор. Става въпрос за Линдзи Халиган, бивша лична адвокатка на Тръмп, която през септември зае поста временен прокурор на Източния район във Вирджиния.