Макрон: ЕС ще намери начин да използва замразените руски активи (Обновена)

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европейският съюз ще намери начин как да използва замразените руски активи в подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той допълни, че разбира безпокойството, изразено от Белгия, където се намира по-голямата част от замразените средства.

"Целта е да финализираме преди следващата среща на Европейския съвет – тоест преди Коледа – и Европейската комисия ще обяви решения през следващите дни", заяви Макрон по време на среща в Париж с украинския си колега Володимир Зеленски.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че международните усилия за мир не трябва да позволяват на Русия да тълкува инвазията си в Украйна като "награда", предаде Франс прес.

"За да се подготвим за истинска сигурност, трябва да гарантираме, че Русия не бива да получава нищо, което може да се тълкува като награда за тази война", заяви Зеленски на пресконференция в Париж с френския президент Еманюел Макрон.

Той обвини Москва, че засилва атаките с ракети и дронове, за да "пречупи украинците".

"Наблюдаваме засилване на ударите. Това е силен натиск – психологически и физически, върху нашето население. Целта е просто да се пречупят украинците", каза Зеленски, коментирайки ежедневните руски атаки срещу жилищни райони и цивилна инфраструктура.

Зеленски определи като несправедливо отсъствието на Европа от разговорите за възстановяването на Украйна, заложени в американския план за край на войната. "Без присъствието на европейските партньори е трудно. Парите са в Европа и мисля, че не е много справедливо", заяви той.

Украинският лидер добави, че иска да разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп по ключови елементи от американския мирен план. "Надяваме се на разговор с президента на Съединените щати по ключови въпроси, които са доста сложни", каза Зеленски, посочвайки като пример темата за окупираните от Русия украински територии.