Израел завърши изпитанията на лазерната система за ПВО "Железен лъч"

Министерството на отбраната на Израел обяви, че са завършили изпитанията на лазерната система за противовъздушна отбрана "Железен лъч". Според ведомтвото тя ще промени коренно бойното поле и ще бъде приета на въоръжение този месец, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Лазерната система "Железен лъч" ще промени коренно правилата за водене на бойните действия", заяви Даниел Голд, директор на отдела за научноизследователска и развойна дейност към Министерството и генерал от запаса, на конференция в Тел Авив, посветена на отбраната.

"След цялостна тестова програма, която провери способностите на системата, ние сме готови да предоставим на израелските въоръжени сили първоначалния оперативен капацитет на системата", добави Голд.

Помолено да уточни какво трбява да се разбира под "първоначален оперативен капацитет", Министерството на отбраната отказа да предостави повече информация.

Съобщението ведомството бележи важен етап в десетгодишния проект, разработван съвместно с държавната оръжейна компания "Рафаел" и частната военна компания "Елбрит Системс".

"Железен лъч" е наземна система за противовъздушна отбрана, която използва мощен лазер, предназначен да противодейства на всякакви въздушни заплахи, като например ракети, минометни снаяради и дронове на незначителна цена", уверява компанията "Рафаел".

"Железен лъч" ще допълни многопластовата противовъздушна отбрана на Израел, която се състои от "Железен купол", "Прашката на Давид" и "Хец" (стрела на иврит – бел. АФП) и позволява прехващането на снаряди, вариращи от ракети с малък обсег до такива с голям, действащи извън земната атмосфера.

Изявлението на Министерството се появява в момент на нарастващо напрежение със съседен Ливан, където през последните седмици израелската армия удвои ударите срещу предполагаема инфтраструктура и членове на ислямистката групировка "Хизбула". Израел обвинява организацията в превъоръжаване, противоречащо на сключеното преди година споразумение за прекратяване на огъня, отбелязва АФП.