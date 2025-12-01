Желязков: Giro d’Italia е символ на доверие и приятелство между България и Италия

Giro d'Italia е не само спортно събитие, заключено в света на постиженията, но и символ на доверие и приятелство между България и Италия. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалната церемония, на която бяха представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – Giro d'Italia 2026, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Страната ни е избрана за домакин на откриването ( La Grande Partenza), както и на първите три етапа на обиколката през май 2026 г.

Такива събития са от голямо значение за света, в който живеем - те насърчават диалога, приятелството и уважението, посочи премиерът Желязков. Министър-председателят акцентира върху отличното съчетание между спорт, туризъм и култура. За България събитието е също огромна възможност да разкрие потенциала си пред милиони зрители. Страната ни има славна история, уникална природа и изключителни традиции в своето гостоприемство, отбеляза Желязков.

Премиерът Желязков изтъкна, че Giro d'Italia е част от културното и спортно наследство на Европа. Това е една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, с повече от век история, започнала през 1909 година. Министър-председателят припомни важен момент от 2015 г., когато Николай Михайлов стана първият българин, стартирал в Giro d'Italia. Днес, 11 години по-късно, страната ни не просто участва, тя е домакин на неговото начало, което показва какъв сложен, динамичен, интересен път сме изминали за толкова кратко време, добави Желязков.

Премиерът Росен Желязков специално благодари на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на туризма, както и на партньорите от италианска страна, за положените усилия и приноса за това България да бъде на световната карта на туризма и спорта.