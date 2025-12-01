ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

TIRоризмът се завърна – четирима убити след инциде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21827029 www.24chasa.bg

Нетаняху получи покана от Тръмп да посети Белия дом

1284
Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, от когото е получил покана скоро да посети Белия дом, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според изявление на канцеларията на израелския премиер двамата лидери са изтъкнали значението на разоръжаването на "Хамас" и демилитаризацията на ивицата Газа, както и своя ангажимент към тези цели. Тръмп и Нетаняху обсъдиха също възможностите за установяване на отношения между Израел и държави, които все още не признават израелската държава, се посочва в изявлението.

По-рано американският президент заяви в публикация в социалните мрежи, че Израел трябва да поддържа диалог със Сирия.

Бенямин Нетаняху Снимка: Twitter/@Megatron_ron

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България