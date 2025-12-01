Фон дер Лайен: ЕС подготвя нови санкции срещу Беларус заради хибридни атаки срещу Литва

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви днес, че ЕС подготвя нов пакет от санкции срещу Беларус заради организирането на "недопустима хибридна атака" срещу Литва, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ситуацията на границата с Беларус се влошава, броят на навлизащите в литовското въздушно пространство контрабандни балони се увеличава. Такава хибридна атака от страна на режима на Лукашенко е напълно недопустима. Подготвяме нови мерки като част от нашия санкционен режим", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" след разговор с литовския президент Гитанас Науседа.

В края на ноември Литва отвори отново границата си с Беларус, след като по-рано затвори граничните пунктове заради нахлуванията на метеорологични балони, използвани за контрабанда на цигари, които доведоха до прекъсвания на работата на летището във Вилнюс. След затварянето Минск задържа около 2000 литовски камиона.

Дипломатическата служба на ЕС обяви днес, че е извикала беларуския шарже д'афер в Брюксел за обяснения относно "неприемливата ситуация на задържаните литовски превозвачи". ЕС също поиска обяснения от беларуския дипломат за "хибридните действия, идващи от беларуска територия, които представляват заплаха" за Европа, заяви говорител на Еврокомисията.

От своя страна Беларус обвини Литва в "провокация", след като литовски дрон навлезе в беларуското въздушно пространство и се разби в района на Гродно. Минск извика литовския шарже д'афер, на когото връчи протестна нота.