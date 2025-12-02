ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп премина профилактичен преглед, резултатите са добри

снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро е преминал профилактично изследване с ядрено-магнитен резонанс, което е показало, че той е здрав и сърдечно-съдовата му система е в добро състояние, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс и БТА.

Левит поясни, че при образната диагностика не са открити признаци на стесняване на артериите, нарушен кръвоток или аномалии в сърцето и кръвоносните съдове. Образното изследване на коремната му област също е напълно нормално. Изследванията на коремната му област също са напълно нормални. Тя отбеляза, че мъжете на възрастта на Тръмп често се подлагат на подобни профилактични прегледи.

Седемдесет и деветгодишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена, което предизвика въпроси за прозрачността относно здравето на държавния глава. Тръмп е известен с чувствителността си към коментари за възрастта и физическото си състояние и миналата седмица лично критикува репортерка от в. "Ню Йорк Таймс" за публикация, обсъждаща влиянието на възрастта върху енергията му, отбелязва Ройтерс.

снимка: Ройтерс

