Започва разследване на пожара в Хонконг, отнел живота на над 150 души

Хонконгският ръководител Джон Ли обяви днес създаването на "независим комитет", който ще разследва причините за пожара, опустошил жилищен комплекс в града миналата седмица и отнел живота на най-малко 151 души, съобщи Франс прес, цитирани от БТА.

"Ще създам независим комитет, който ще проведе задълбочено и изчерпателно разследване с цел реформиране на строителната система и предотвратяване на подобни трагедии в бъдеще", заяви Джон Ли на пресконференция на английски език, и добави, че комитетът ще бъде председателстван от съдия.