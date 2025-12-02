Русия: Превзехме Покровск и Вовчанс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Путин изрази задоволство

Военни командири докладваха вчера на руския президент Владимир Путин, че руските сили са превзели фронтовите украински градове Покровск и Вовчанск, и че напредват по други направления в Украйна, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Засега Украйна не е коментирала този въпрос.

Покровск, който е логистичен хъб в Донецка област, в продължение на месеци беше подложен на офанзива от страна на руските сили.

Герасимов заяви пред Путин, че руските сили са решени да превземат целия Донбас - регион, който се състои от украинските Донецка и Луганска област.

Руският президент Владимир Путин каза в неделя, че превземането на Покровск ще даде възможност на руските сили да продължат с офанзивата си в Украйна.

"Това е важно направление. Всички разбираме колко важно. То ще гарантира решения за постигането на целите, които първоначално си поставихме в началото на специалната военна операция", заяви Путин.