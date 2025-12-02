Специалният пратеник на САЩ заминава за Москва за преговори по мирния план за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще посети днес Москва за по-нататъшни преговори за прекратяването на войната в Украйна, предаде ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано, без да предостави повече информация.

Посещението бе предшествано от среща във Флорида в неделя между американски представители и украинска делегация. Съобщено бе, че на срещата е постигнат напредък, но бе подчертано, че все още предстои значителна работа.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин този следобед.

Преговорите ще се съсредоточат върху американския план за прекратяване на войната, която продължава вече повече от три и половина години. Планът беше разкритикуван от много наблюдатели като облагодетелстващ Русия.

Страните членки на ЕС и Украйна преработиха части от американския план съвместно с представители от САЩ, въпреки че няколко точки остават предмет на спор, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.