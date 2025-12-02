Гръцките земеделци се готвят да блокират граничен пункт Промахон в сряда

Утре земеделските производители от Серес се готвят да блокират граничен пункт Промахон. В 12:00 часа на обяд в сряда, 3 декември 2025 г., ще се съберат на кръстовището Лефконас, от където всички ще се отправят заедно към единствената точка, от която изпращат своите силни послания, именно Промахон.

Това беше решено вечерта в понеделник, 1 декември, на общо събрание в хотел „Акропол" на фермери и животновъди. В препълнена зала фермерите поискаха решения за увеличените производствени разходи, ниските продажни цени на продуктите, както и навременното изплащане на субсидиите.

„Страната ще се напълни с трактори", подчерта представителят на фермерите Янис Туртурас, изразявайки вълнението си от масовото участие, посочвайки, че само обединени ще успеят да изпратят категорично послание срещу безчувствеността на правителството.

По време на брифинга, говорителят на правителството Павлос Маринакис подчерта, че „ние сме правителството, което отговори на повечето от дългогодишните искания на фермерите".

„Субсидиите със закъснение от около месец, дават повече пари дори отколкото в предишни години. Пълното изплащане ще се извърши през декември чрез процес, който в края на годината ще даде повече на тези, които заслужават повече", добави той, отбелязвайки, че пътищата трябва да бъдат отворени, защото това е дългът към държавата.

Вчера фермери блокираха с трактори магистралата Атина - Солун в Гърция.

В допълнение към пътните блокади, поставени на пътния възел „Никая" в Лариса, на „Малгара" в Солун, на митническия пункт „Евзони" и магистрала E-65 в Кардица в понеделник вечерта, фермери от Родопи затвориха магистрала „Егнатия" по маршрута от Александруполис до Ксанти от 22:00 до 6:00 часа. Движението в момента се осъществява нормално.

Входният път за Солун през Малгара е отворен и движението се осъществява нормално.

Фермерите подредиха тракторите си, затваряйки пътя за Атина, като движението се осъществява през Халастра и село Малгара.