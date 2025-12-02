ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лийдс" може да уволни Фарке при загуби от "Челси"...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21828647

Водната криза в Атина се задълбочава, язовирите достигат критично ниски нива

1440
Снимка: pixabay

Гръцката столица Атина е изправена пред задълбочаваща се водна криза, тъй като двата основни язовира, които захранват града – „Морнос“ и „Илики“ – са загубили около 40 процента от водните си запаси през последните години, съобщават официални лица, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

През последните години площта на „Морнос“ е намаляла почти наполовина, докато „Илики“ е отчел драматичен спад в нивото на водата, съобщават експерти, като отбелязват, че настоящото засушаване може да се сравни единствено с продължителния сух период от 1988-1994 г.

Продължителното засушаване, по-малкият брой дъждовни дни и намаленото количество планински снегове са сред основните причини, които ограничават естествените притоци, а скорошните силни бури почти не са допринесли за възстановяване на водоемите, тъй като голяма част от водата се е оттекла към морето, отбелязват още експертите.

С цел справяне със сушата гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим, за да ускори проекти за водоснабдяване и изграждане на помощна инфраструктура. Централно място в стратегията им заема проектът „Евритос“, който е насочен към отклоняването на излишните води от язовира „Кремаста“ към водоснабдителната мрежа на Атина.

Властите също така призовават жителите на града да използват водата разумно, съобщава БТА.

Снимка: pixabay

