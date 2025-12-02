ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лийдс" може да уволни Фарке при загуби от "Челси"...

Турция въвежда нови правила за електрическите тротинетки

Електрически тротинетки в Турция ще се проследяват в реално време СНИМКА: Pixabay

Днес в турския Държавен вестник бяха публикувани промени в наредбата за електрическите скутери, включващи забрана за влизане в определени зони, изпращане на местоположение на всеки три минути и нови регулации за фирмите, които предлагат електрически тротинетки  под наем, предаде ТРТ Хабер.

Новите регулации, които ще влязат в сила от 1 юли 2026 г., се въвежда т.нар. „географско ограждане“ – зона, в която движението на електрическите скутери е ограничено със специален софтуер. 

Наред с тази промяна се въвежда и задължително обозначаване на местоположението на скутерите, с които е започнато пътуване, веднъж на всеки 3 минути, както и на местоположението на скутерите, които са оставени след пътуване, в рамките на не повече от 10 минути от оставянето им. В същото време местоположението на тротинетките, които не са отключени за пътуване, ще се обозначава непрекъснато в реално време. 

Въвеждат се и нови регулации за фирмите, които предлагат електрически скутери под наем. 

Компаниите от този сектор вече ще са задължени да разполагат с кол център, който ще предоставя услуги денонощно седем дни в седмицата, или да поддържат мобилно приложение, изпълняващо същата функция. В същото време тези компании ще бъдат задължени да осигуряват най-малко 30 процента от скутерите, с които ще предоставят услуги, от местни производители, съобщава БТА.

