Екзекутираха мъж в Иран, убил съпругата си преди 5 години

снимка pixabay

Мъж беше екзекутиран в иранския град Семнан за умишлено задушаване на съпругата си, предаде ДПА.

Новинарската агенция Мизан, която е свързана със съдебната система в страната, днес съобщи, че инцидентът се е случил в Семнан през 2020 г., а екзекуцията беше изпълнена, след като присъдата беше потвърдена от Върховния съд. 

Разследващите по-късно разкриха, че съпругът се е опитал да направи така, че смъртта на жената да изглежда като естествена. Властите съобщиха, че опитите му са се провалили.

Публичните екзекуции се изпълняват рядко в Иран. Обикновено те се изпълняват чрез обесване. 

Широкото прилагане на смъртна присъда в Иран от години е критикувано от правозащитници, които обвиняват иранските правосъдни власти в използването на екзекуциите за заглушаване на критичните гласове. 

В края на септември „Амнести интернешънъл“ обяви, че през тази година в страната са извършени над 1000 екзекуции – повече от всяка друга страна през последните 15 години, цитирани от БТА.

