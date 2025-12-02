Масирана атака с дронове по Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Масирана атака с дронове бе предприета от Русия през нощта в южната част на украинската Одеска област. Поредните цели са отново обекти на гражданската и енергийна инфраструктура", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на енергетически обект, административна сграда, както и частни къщи, казва се в съобщението на Кипер.

"На терен работи регионален щаб по ликвидиране на последиците от атаката. Критичната инфраструктура временно работи на генератори. Разгърнати са 11 пункта за оказване на помощ на населението", съобщава още Кипер.

"В резултат на атаката 36,3 хиляди семейства са временно без електричество. Щетите са значителни. Към момента над 8 хиляди потребители на енергия са възстановени към електрозахранването", съобщават от Одеските електромрежи в южната част на Одеска област "ДТЕК".

Оперативният щаб към Измаилската районна държавна администрация информира, че част от град Измаил и Сафяновската община в района също са без ток поради щетите след нощната атака.

През нощта над 15 дрона са атакували Болград, Измаил, Килия от акваторията на Черно море, това съобщиха в местните канали на приложението Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район, съобщава БТА.