ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лийдс" може да уволни Фарке при загуби от "Челси"...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21828997 www.24chasa.bg

КМГ: Китай изрази протест срещу изказвания на японския представител в ООН

КМГ

1148
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 1 декември китайският постоянен представител в ООН Фу Цун изпрати писмо до генералния секретар Антониу Гутериш, с което категорично се противопоставя на неразумните изказвания на японския представител Кадзуюки Ямазаки на 24 ноември. Това съобщи КМГ.

Постоянният представител на Япония е представил неразумни извинения, заобиколил е ключовите въпроси и е отправил неоснователни обвинения, опитвайки се да прехвърли вината за последните събития върху Китай. Пекин категорично се противопоставя на подобни действия.

Пряката причина за настоящите сериозни различия между Китай и Япония са провокативните забележки, направени от японския премиер Санае Такаичи по време на парламентарен дебат на 7 ноември, в които тя твърди, че „кризата в Тайван може да представлява екзистенциална криза за Япония". С тези си изказвания Такаичи намеква, че Япония ще се намеси военно при в Тайван. Тези погрешни изявления открито оспорват резултатите от Втората световна война и следвоенния международен ред и сериозно нарушават целите и принципите на Устава на ООН.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България