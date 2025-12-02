КМГ: Разпространението на СПИН остава на ниско ниво в Китай

Общото разпространение на СПИН се поддържа на ниско ниво в Китай, като предаването чрез кръвопреливане до голяма степен се ограничава, а предаването от майка на дете и инжектиране на наркотици се контролира ефективно, съобщиха от Националната администрация за контрол и превенция на заболяванията, пише КМГ.

Понеделник бе Световният ден за борба със СПИН. По този повод Ся Ган, заместник-директор на администрацията, заяви, че Китай е постигнал напредък в контрола на СПИН и лечението с над 40 години постоянни усилия, като покритието на лечението и честотата на инхибиране на вируса надвишават 95%.

С подобрена система за превенция и лечение, подобрени технически методи и по-достъпни и удобни услуги, смъртността е намаляла с 86% в сравнение с 2003 г.

Планът за превенция и лечение на СПИН за периода 2024-2030 г. определя целите за намаляване на общия процент на инфекция под 0,2% до 2030 г. и гарантира, че над 95% от заразените са диагностицирани и наясно с инфекциите си своевременно.

Китай също играе положителна роля в глобалната превенция и лечение на СПИН, като споделя своя опит и ресурси със страните, които най-много се нуждаят от подкрепа.

Въпреки това превенцията и контролът на СПИН все още са сложни в Китай, предупреди Ся. „Все още съществуват някои проблеми, като висок процент на предаване по полов път, който е над 98%, слаба осведоменост за доброволните тестове и лошо придържане към лечението след диагнозата", каза той.

Според наскоро приетите препоръки за формулиране на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) за национално икономическо и социално развитие, Китай има за цел да увеличи капацитета си за обществено здраве, да укрепи системата си за контрол на заболяванията и ефективно да предотврати и контролира основните инфекциозни заболявания през периода.