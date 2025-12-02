КМГ: Синдзян отбелязва 26-кратно увеличение на възстановяванията на туристически данъци

Възстановяванията на данъци за чуждестранни туристи на летището в Урумчи, основният международен транспортен възел на Синдзян, достигнаха над 8 милиона юана (около 1,13 милиона щатски долара) през първите десет месеца на тази година, което представлява 26-кратно увеличение в сравнение със същия период на миналата година, съобщава „Синхуа", цитирана от КМГ.

Северозападният китайски автономен регион е известен с разнообразните си природни и културни туристически ресурси и отдавна е основна атракция за международните туристи. През първите десет месеца на 2025 г. регионът е посрещнал 2,12 милиона посетители, което е увеличение с 6,06% в сравнение със същия период на миналата година.

За да улесни още повече трансграничния туризъм Китай въведе серия от мерки за оптимизиране на политиката си за възстановяване на данъка при заминаване, включително понижаване на минималния праг за покупки, опростяване на процеса на възстановяване и разширяване на каналите за обслужване.

Синдзян разшири категориите за възстановяване на данъци до 12, включително луксозни стоки, културни продукти, текстил и местни храни.