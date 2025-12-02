Разходка из къщата музей на Шу Цинчун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим къщата музей на Шу Цинчун, по-известен с творческия си псевдоним Лао Шъ. Той е китайски писател от манджурски произход, а неговите творби се открояват с ярък пекински диалект и колорит. Шу изиграва важна роля в историята на китайската литература.

Лао Шъ е роден в Пекин през 1899 и умира през 1966 година. Преди японското нашествие е директор на начално училище, преподавател в Ориенталския колеж на Лондонския университет и професор в университети в Цилу и Шандун.

По време разходка си из къщата музей Павел Гълъбов се натъкна на читателски клуб на чужденци, които са дошли тук, за да научат повече за популярния китайски писател.

Нека да чуем какви са техните впечатления и да разберем повече за автора на произведенията „Чайна" и „Рикша". Приятно гледане!