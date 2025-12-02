ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Василев: Вучич опитва да язди много коне – д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21829275 www.24chasa.bg

Турската полиция задържа над 450 заподозрени за разпространение на дрога

1116
Наркотици Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Турската полиция е задържала общо 455 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена миналата седмица в 16 от общо 81 окръзи на страната, сред които Истанбул, Анталия, Адана и Коня, предаде Анадолската полиция.

По информация на полицията в акцията са участвали повече от 2 700 полицейски служители, един хеликоптер, пет дрона и 35 полицейски кучета, предаде БТА.

Окръжната прокуратура на Анталия е назначила 11 прокурори, които да се заемат със случаите на задържаните лица, информира още медията.

Наркотици

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България