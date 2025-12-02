ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Противовъздушната отбрана на Украйна унищожи 39 руски бойни дрона

Руски дронове

Противовъздушната отбрана на Украйна унищожи 39 от общо 62 руски бойни дрона "Шахед" и "Гербера", атакували вчера Украйна в 18:00 ч. местно (и българско време), предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Въздушното нападение е било отблъснато с помощта на силите за противовъздушна отбрана, военните части за радиоелектронна борба и екипите за управление на дронове, както и мобилни бойни единици на украинските въоръжени сили.

Тридесет и деветте руски дрона са били обезвредени в Северна, Южна и Източна Украйна, докато двадесет са били засечени да атакуват осем места.

Въздушното нападение продължава, като все още няколко дрона са в украинското въздушно пространство.

