US самолет навлезе в руското въздушно пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет "Бомбардиe Глобъл 7500" с американска регистрация, който преди е бил използван от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, навлезе в руското въздушно пространство, след като прелетя днес над Латвия, показват данни за проследяване на полети, на които се позова Ройтерс.

Агенцията не е могла да установи кои са пасажерите.

Самолетът е излетял днес от Маями, предаде БТА.

Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят възможните начини за прекратяването на войната в Украйна.