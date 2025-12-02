ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бойко Василев: Вучич опитва да язди много коне – д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21829708 www.24chasa.bg

US самолет навлезе в руското въздушно пространство

2152
Самолет Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Самолет "Бомбардиe Глобъл 7500" с американска регистрация, който преди е бил използван от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, навлезе в руското въздушно пространство, след като прелетя днес над Латвия, показват данни за проследяване на полети, на които се позова Ройтерс.

Агенцията не е могла да установи кои са пасажерите.

Самолетът е излетял днес от Маями, предаде БТА.

Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Къшнър ще се срещнат днес с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят възможните начини за прекратяването на войната в Украйна.

Самолет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България