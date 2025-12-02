Осъден сръбски военен престъпник се скрил в паравоенни руски формирования

Бившият член на босненската сръбска армия Новак Степанович, осъден от сръбски съд за военни престъпления, извършени в Босна и Херцеговина, е избегнал присъдата, като се е присъединил към паравоенни формирования, воюващи за Русия на украинска територия, съобщи днес босненският портал "Детектор", цитиран от БТА.

През юни Апелативният съд в Белград потвърди първоинстанционната присъда, осъждаща Степанович на 13 години затвор, след като той беше признат за виновен за участието си през май 1992 г. в незаконното задържане и малтретиране на босненски цивилни в село близо до Братунац в Източна Босна, които по-късно бяха екзекутирани, припомня порталът.

Той беше осъден и за изнасилване на 19-годишна жена, която е била незаконно задържана заедно със семейството си.

Степанович беше съден в Сърбия, след като съдебната власт на Босна и Херцеговина предаде делото на властите там, въз основа на обвинителен акт, повдигнат през 2009 г., когато Степанович вече беше избягал в Сърбия, припомня още медията.

По информация на "Детектор" той е получил присъдата си от първа инстанция през декември 2024 г., но съдът в Белград не е разпоредил задържането му и не е наложил забрана за напускане на Сърбия, заради което лицето се е възползвало, за да избяга отново и да се присъедини към руски паравоенни формирования в Донецка област. Участието му в тези формирования, според портала, е било установено чрез анализ на снимки, които той е публикувал в социалните мрежи, посочва "Детектор".

Присъединяването към паравоенни формирования в чужбина е престъпление както в Босна и Херцеговина, така и в Сърбия, и се наказва с многогодишна присъда, припомня изданието.