Оспорвана надпревара между трима кандидати за кмет на Букурещ

Най-новото социологическо проучване сред жителите на Букурещ показва оспорвана надпревара между трима кандидати на изборите за кмет на румънската столица, които ще се състоят тази неделя. Проучването е на института АтласИнтел, осъществено по пръчка на ХотНюз.

Анкетата поставя на първо място кандидата на Социалдемократическата партия (СДП) и настоящ кмет на Четвърти сектор на Букурещ Даниел Балуца с 23,3 процента, на второ – независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) с 23,2 процента, и на трето – кандидата на Национално-либералната партия (НЛП) и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку с 21,7 процента, предаде БТА.

Четвърти е кандидатът на участващия в управляващата коалиция Съюз за спасение на Румъния (ССР) Каталин Друла с 15,5 процента, следван от Ана Мария Чичала от извънпарламентарната партия СЕНС с 8,4 процента.

В предишно допитване на АтласИнтел, проведено преди две седмици, Чиприан Чуку беше начело на класацията, следван от Даниел Балуца и Анка Александреску.

Новото проучване е проведено в периода 27-30 ноември с участието на 2964 души, а допустимата грешка е два процента.

Кметският пост в Букурещ остана вакантен, след като Никушор Дан беше избран за президент на Румъния по време на втория си кметски мандат.