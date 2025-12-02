Вучич: Не получихме лиценз от САЩ за дейността на НИС, разочарован съм

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че националната петролна компания на Сърбия НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври заради мажоритарно руско участие, не е получила лиценз за дейността си от САЩ.

„Очаквахме да получим лиценз за продължаване на експлоатацията на рафинерията от правителството на САЩ, не получихме положително решение от САЩ. Разочарован съм", каза Вучич в извънредно изявление, предавано онлайн, след среща с екипа за енергийната стабилност и сигурност на страната, предаде БТА.

Малко по-рано днес в сградата на сръбското президентство започна среща по повод НИС между сръбския президент Александър Вучич и членовете на екипа за енергийна стабилност и сигурност на страната.

На срещата присъстваха сръбският премиер Джуро Мацут, първият вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хандович, министърът на строителството Александра Софрониевич, министърът на отбраната Братислав Гашич, директорът на "Сърбиягаз" Душан Баятович, управителят на Народната банка Йоргованка Табакович, началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили Милан Мойсилович и други представители на държавни институции и фирми, се казва в съобщение на прессекретариата на сръбския президент.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но едва в края на ноември руската страна обяви, че е готова да продаде своя дял.

А сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще предостави срок от 50 дни на руската страна, за да продаде мажоритарния си дял в НИС.

Преди дни унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че унгарската компания МОЛ е кандидат да закупи руски активи в НИС, но не конкретизира дали има предвид целия дял на руската страна.