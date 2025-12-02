ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Големият син на Тиаго Силва подписа с "Челси"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21830382 www.24chasa.bg

Путин се среща днес с Уиткоф и Къшнър в Кремъл

1180
Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков. Уиткоф беше критикуван преди, че е разчитал на осигурен от Кремъл преводач.

Очаква се Путин, Уиткоф и Къшнър да разговарят за възможните начини за слагане край на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс

Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома