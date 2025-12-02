Путин се среща днес с Уиткоф и Къшнър в Кремъл

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американската делегация ще бъде придружeна от американски преводачи на срещата с Путин, допълни Песков. Уиткоф беше критикуван преди, че е разчитал на осигурен от Кремъл преводач.

Очаква се Путин, Уиткоф и Къшнър да разговарят за възможните начини за слагане край на войната в Украйна, отбелязва Ройтерс