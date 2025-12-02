Военният министър на Нигерия подаде оставка по здравословни причини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нигерийският министър на отбраната Бадару Абубакар подаде оставка с незабавен ефект, предаде агенция НАН.

В писмо до президента на страната Бола Тинубу, министърът заяви, че напуска поста си по "здравословни причини".

Говорител на държавния глава потвърди, че Тинубу е приел оставката вчера. Очаква се по-късно тази седмица президентът да обяви името на новия министър на отбраната пред Сената.

Шестдесет и тригодишният Бадару Абубакар беше губернатор на щата Джигава между 2015 и 2023 г., а през август 2023 г. бе назначен за министър на отбраната, припомня БТА.

Оставката му идва малко след като Тинубу обяви извънредно положение в сферата на националната сигурност. Подробности по мерките се очаква да бъдат оповестени скоро.