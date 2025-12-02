ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1300 са вече жертвите на наводненията в Индоне...

Военният министър на Нигерия подаде оставка по здравословни причини

Национално знаме на Нигерия

Нигерийският министър на отбраната Бадару Абубакар подаде оставка с незабавен ефект, предаде агенция НАН.

В писмо до президента на страната Бола Тинубу, министърът заяви, че напуска поста си по "здравословни причини".

Говорител на държавния глава потвърди, че Тинубу е приел оставката вчера. Очаква се по-късно тази седмица президентът да обяви името на новия министър на отбраната пред Сената.

Шестдесет и тригодишният Бадару Абубакар беше губернатор на щата Джигава между 2015 и 2023 г., а през август 2023 г. бе назначен за министър на отбраната, припомня БТА.

Оставката му идва малко след като Тинубу обяви извънредно положение в сферата на националната сигурност. Подробности по мерките се очаква да бъдат оповестени скоро.

