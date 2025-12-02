Отстраненият от длъжност албански вицепремиер обжалва забраната си да напуска страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отстраненият от длъжност албански вицепремиер и министър на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку обжалва днес пред Апелативния съд в рамките на Специализирания съд за корупцията и организираната престъпност на Албания (GJKKO) решенията за отстраняването ѝ и забраната за напускане на страната, съобщи Евронюз Албания.

Специализираният съд постанови тези две мерки срещу Балуку на 22 ноември в рамките на разследване срещу нея за предполагаемо нарушаване на равнопоставеност на участници при тръжни процедури.

На 31 октомври албанската Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност (СПАК / SPAK) обяви, че е повдигнала обвинения на Балуку за нарушаване на равнопоставеност на участниците в търг или обществена поръчка.

В края на ноември албанското правителство поиска становище от Конституционния съд на Албания относно отстраняването на Балуку от длъжност.

Албанският премиер Еди Рама определи решението на Специализирания съд за отстраняване на Балуку от длъжност като "нарушение на изпълнителната власт".

Очаква се по-късно днес Конституционният съд да излезе със становище по случая Балуку, съобщава БТА.