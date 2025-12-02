Германия изпрати в Международния наказателен съд либиец, обвинен във военни престъпления

Либиец, обвинен в извършване на престъпления срещу човечеството и военни престъпления в затвор в Триполи, беше изпратен от Германия в Международния наказателен съд (МНС) в Хага, за да бъде изправен пред правосъдието, предаде Асошиейтед прес.

Прокурорите от МНС отбелязват, че Халед Мохамед Али ел Хишри е бил старши командир в затвора "Митига", където според тях той е разпореждал да бъдат извършвани или е наблюдавал зверства, включително убийства, изтезания, изнасилвания и други сексуално насилие между 2015 и 2020 г., цитира БТА.

Той е бил арестуван от германските власти на 16 юли по силата на заповед, издадена от съда в Хага, и е бил в ареста в Германия, преди днес да бъде предаден, съобщи съдът след пристигането му в центъра за задържане.

През юли прокуратурата на МНС определи ареста на Ел Хишри като "важно развитие" в усилията за търсене на отговорност за престъпленията в затворите в Либия. Магистратите посочват, че са готови за неговия процес, който ще бъде първият на либийски заподозрян в съда.

Скоро той ще се яви в съдебната зала на МНС, за да могат съдиите да потвърдят самоличността му и да се уверят, че е бил информиран за обвиненията срещу него и за правата си. След това съдът ще насрочи заседание, на което прокурорите ще обобщят доказателствата си, а съдийски състав ще реши дали те са достатъчно значими, за да оправдаят съдебен процес срещу Ел Хишри. Този процес вероятно ще отнеме месеци.