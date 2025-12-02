ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Надяваме се на прекратяване на огъня в Украй...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21831001 www.24chasa.bg

Прокуратурата в Рим разследва четирима за срутването на средновековната кула "Конти"

1524
Рухналата кула в Рим Кадър: Екс

Прокуратурата в Рим разследва четирима души във връзка с частичното срутване на средновековна кула "Конти" в центъра на италианската столица, станало на 3 ноември, при което загина румънски строителен работник, съобщи АНСА, цитирана от БТА.

Шестдесет и шестгодишният румънец Октав Стоичи беше заклещен под развалините в продължение на 11 часа, преди да бъде изваден жив и откаран в болница, където по-късно почина от получените наранявания. Стоичи беше част от екип, извършващ ремонтни и реставрационни дейности в историческата кула, намираща се в непосредствена близост до Колизеума.

Заподозрените във връзка с иннцидента са архитекти, техническият ръководител на проекта и един инженер. Разследването е насочено към потенциална неправилна оценка на устойчивостта на конструкцията по време на ремонтните дейности.

Рухналата кула в Рим Кадър: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте видео на "24 часа" от протеста и погрома