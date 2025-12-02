Над 1300 са вече жертвите на наводненията в Индонезия, Шри Ланка и Тайланд

Спасителни екипи в Индонезия, Шри Ланка и Тайланд се опитват да стигнат възможно най-бързо до оцелелите при катастрофалните наводнения и свлачища, след като общият брой на жертвите в трите страни надхвърли 1300 души, а над 800 души остават в неизвестност, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Мусонните дъждове, които дни наред се изливаха над обширни райони, блокираха хиляди хора. Много жители на наводнените области бяха принудени да се качат на покривите на къщите си и там да чакат за помощ.

Наводненията и свлачищата отнеха живота на най-малко 1306 души - 712 в Индонезия, 410 в Шри Ланка, 181 в Тайланд и трима в Малайзия, съобщиха днес официални лица. Президентът на Шри Ланка Анура Кумара Дисанаяке каза, че е твърде рано да се каже какъв е точният брой на жертвите в неговата страна.

Индонезия е най-тежко засегната от природната стихия. Спасители се опитват да достигнат до селища на остров Суматра, където има разрушени пътища и мостове. Най-малко 507 души се водят изчезнали, сочат данни на националната служба за контрол на бедствията. Въпреки че спасителите използват хеликоптери и лодки, метеорологичните условия и разрушената инфраструктура забавят операциите. Наводненията в северната част на Суматра отнесоха в морето милиони кубически метри дървени трупи. Това породи опасения, че е възможно незаконният дърводобив да е оказал сериозно влияние за бедствената ситуация.

В Шри Ланка спасителни екипи, ръководени от армията, казват, че 336 души все още се водят изчезнали. Спасителните операции в страната също са затруднени от разрушената инфраструктура. В централния град Канди питейната вода е на изчерпване. Властите предупреждават, че условията могат да се влошат още повече, тъй като в близките дни се очакват още валежи.

В Южен Тайланд започна разчистването на улици и сгради след масивните наводнения, които засегнаха повече от 1,5 млн. домакинства. Властите работят за възстановяване на повредената инфраструктура, включително електропреносната и водопреносната мрежа. Тайландският министър на вътрешните работи вчера каза, че ще бъдат отворени обществени кухни в помощ на засегнатите хора. Ще бъдат изплащани и финансови компенсации, като първият транш от 7,4 млн. долара ще бъде разпределен сред 26 000 пострадали от наводненията.